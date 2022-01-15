Почти 40 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Изменения в расписании вылетов самолетов отмечаются в столичных аэропортах. Такие данные приводятся на табло воздушных гаваней.

Как сообщает сервис "Яндекс.Расписания", всего корректировки затронули 36 рейсов.

Больше всего изменений случилось в аэропорту Шереметьево. Там задержали 6 вылетов. Кроме того, 15 самолетов там не взлетят вовсе.

В воздушной гавани Домодедово известно об изменении времени вылета 7 рейсов. При этом один взлет там был отменен.

В свою очередь, во Внуково задержали 2 рейса. В то же время 5 вылетов там отменили.

Причины изменений неизвестны.

13 января в столичных аэропортах были зафиксированы многочисленные отмены и задержки вылетов самолетов. Всего в трех воздушных гаванях Москвы корректировки затронули 63 рейса.

Больше всего изменений в расписании случилось в аэропорту Шереметьево. Там поменяли время вылета для 8 лайнеров. Кроме того, 24 взлета были отменены.