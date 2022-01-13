Свыше 60 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Многочисленные отмены и задержки вылетов самолетов фиксируются в столичных аэропортах. Такие данные размещены на портале "Яндекс.Расписания".

По имеющейся информации, всего в трех воздушных гаванях Москвы корректировки затронули 63 рейса.

Больше всего изменений в расписании случилось в аэропорту Шереметьево. Там изменили время вылета для 8 лайнеров. Кроме того, 24 взлета были отменены.

Во Внуково задержали 10 рейсов и еще 6 отменили.

В свою очередь, в Домодедово задержали вылет 9 самолетов. Помимо прочего, 6 лайнеров там не взлетят вовсе.

Причины корректировок не уточняются.

Ранее в Москве задержали и отменили свыше 40 авиарейсов. Больше всего изменений также произошло в аэропорту Шереметьево. Там изменили время вылета для 6 рейсов и еще 13 отменили.