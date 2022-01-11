Свыше 40 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Задержки и отмены авиарейсов фиксируются в столичных аэропортах. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".

По информации портала, всего в трех московских воздушных гаванях изменения затронули 43 вылета.

Больше всего корректировок произошло в аэропорту Шереметьево. Там задержали 6 рейсов и еще 13 – отменили.

В свою очередь, во Внуково изменили время вылета для 5 самолетов. Кроме того, вылет 7 лайнеров был отменен.

В аэропорту Домодедово 10 рейсов задержали и 2 – отменили.

Причины корректировок расписания не сообщаются.

Ранее в аэропортах Москвы были задержаны и отменены более 70 рейсов. В частности, во Внуково изменили время вылета для 12 самолетов.