Фото: Москва 24/Никита Симонов
Более 70 рейсов были задержаны и отменены в аэропортах Москвы в понедельник, 10 января. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
В аэропорту Домодедово задержали 19 рейсов, еще один был отменен. В Шереметьево задержаны 14 и отменены 26 рейсов.
Также в аэропорту Внуково изменили время вылета 12 рейсов.
Ранее сообщалось, что 10 января столичный регион накроет сильнейший снегопад, высота снежного покрова в Москве может вырасти на 15 сантиметров. По словам метеорологов, обильные осадки спровоцирует столкновение воздушных масс с севера и юга.
В комплексе городского хозяйства заявили, что специалисты в круглосуточном режиме очищают город от снега. Ранним утром они провели механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий.
Цикл работ будет повторен в ближайшие несколько часов после снижения интенсивности трафика. Под особым контролем находится очистка от снега пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.
Более 70 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы
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