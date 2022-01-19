Сотовые операторы повысят стоимость архивных тарифов – СМИ

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Российские операторы сотовой связи планируют повысить стоимость архивных тарифов. Ожидается, что подорожание составит порядка 10 процентов, сообщает "Коммерсант".

По предварительным данным, с февраля цены вырастут у "МегаФона", затем подорожание коснется абонентов Tele2. Кроме того, обновит стоимость тарифов "Вымпелком", а в МТС с начала января уже уведомили абонентов о подорожании связи на 60 рублей при текущем наборе услуг.

В "Вымпелкоме" подтвердили, что возможность корректировки стоимости старых тарифов рассматривается.

"Абонентов предупредим заранее и предоставим возможность выбора дополнительных бонусов либо смены тарифного плана", – уточнили в пресс-службе оператора.

В МТС сообщили, что абонентам предлагали либо сохранить свой тариф, либо сменить его на другой. В компании объяснили рост цен стоимостью содержания и строительства сетей, а также расходами на выполнение требований "закона Яровой" о хранении данных.

В "МегаФоне" и Tele2 отказались от комментариев по теме подорожания архивных тарифов.

На данный момент наиболее дешевые услуги сотовой связи предоставляются в Москве, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, Магаданской и Сахалинской областях. Дороже всего связь обходится абонентам в Чечне, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Дагестане.

По данным информационно-аналитического агентства TelecomDaily, скорость мобильного интернета в Москве к концу 2021 года выросла до 40 Мбит/сек. Данный показатель почти в 2 раза выше, чем в среднем по России.