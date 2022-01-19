Сотовые операторы повысят стоимость архивных тарифов – СМИ

10:06
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российские операторы сотовой связи планируют повысить стоимость архивных тарифов. Ожидается, что подорожание составит порядка 10 процентов, сообщает "Коммерсант".
По предварительным данным, с февраля цены вырастут у "МегаФона", затем подорожание коснется абонентов Tele2. Кроме того, обновит стоимость тарифов "Вымпелком", а в МТС с начала января уже уведомили абонентов о подорожании связи на 60 рублей при текущем наборе услуг.
В "Вымпелкоме" подтвердили, что возможность корректировки стоимости старых тарифов рассматривается.
"Абонентов предупредим заранее и предоставим возможность выбора дополнительных бонусов либо смены тарифного плана", – уточнили в пресс-службе оператора.
В МТС сообщили, что абонентам предлагали либо сохранить свой тариф, либо сменить его на другой. В компании объяснили рост цен стоимостью содержания и строительства сетей, а также расходами на выполнение требований "закона Яровой" о хранении данных.
В "МегаФоне" и Tele2 отказались от комментариев по теме подорожания архивных тарифов.
На данный момент наиболее дешевые услуги сотовой связи предоставляются в Москве, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, Магаданской и Сахалинской областях. Дороже всего связь обходится абонентам в Чечне, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Дагестане.
По данным информационно-аналитического агентства TelecomDaily, скорость мобильного интернета в Москве к концу 2021 года выросла до 40 Мбит/сек. Данный показатель почти в 2 раза выше, чем в среднем по России.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: