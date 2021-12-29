"МегаФон" и ВТБ создадут низкоорбитальную спутниковую систему передачи данных

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"МегаФон", группа ВТБ и "МегаФон 1440" подписали соглашение о вхождении банка ВТБ в состав участников проекта создания низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных, о создании которой "МегаФон" объявил осенью 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

Как рассказали в "МегаФоне", участники соглашения планируют создать коммерчески успешный сервис широкополосной передачи данных на высоких скоростях с минимальными задержками. Система обеспечит покрытие на всей территории России и даже по всему миру. Участие ВТБ в качестве инвестора – важный этап дальнейшего развития проекта. В ближайший год в проект планируют привлечь еще несколько команд разработчиков, а также создать технологические и производственные подразделения.

"За год работы был сформирован костяк исследовательской команды и получены первые существенные результаты. Сейчас параллельно с продолжающимся моделированием целевой космической системы мы запускаем разработку всех ее ключевых элементов – космических аппаратов, абонентских терминалов, наземной инфраструктуры и т. д. Также в ноябре 2021 года решением ГКРЧ нашему проекту были выделены необходимые полосы радиочастот в Ka- и Ku-диапазонах в России. Теперь мы переходим к важнейшему этапу подачи международных заявок для получения разрешений в других странах", – пояснил Алексей Шелобков, генеральный директор компании "МегаФон 1440".

Инвестиции ВТБ в проект составят 2 миллиарда рублей. Представитель финансовой организации также войдет в состав совета директоров "МегаФона 1440". В результате сделки "МегаФон" сохранит долю в проекте в размере 75%. Группе ВТБ будет принадлежать 15%, 10% останется за командой "МегаФона 1440".