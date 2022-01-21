Росавиация предупредила о возможных проблемах при полетах в странах с 5G

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям следить за возможными проблемами из-за ввода систем мобильной связи пятого поколения (5G) в некоторых странах, сообщает РИА Новости.
В предупреждении говорится, что частотный диапазон 5G близок к рабочим частотам бортовых радиовысотомеров. В связи с этим Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) и авиавласти США уже выпустили информационные бюллетени и директивы летной годности по полетам на аэродромы, где есть риск помех.
При этом однозначного ответа о влиянии 5G на радиовысотомеры нет. До летных экипажей требуется донести информацию по аэропортам, имеющим ограничения в связи с сетями 5G. Также необходимо повторно проанализировать требования по заходам на посадку в аэропортах, отметили в Росавиации.
Помимо этого, специалисты рекомендовали провести внеочередное обучение летного состава заходам на посадку и взлетам, имитирующим ненадежную работу радиовысотомера. О любых случаях аномальной работы радиовысотомеров при заходе на посадку и взлете обязательно следует сообщать производителям воздушного судна и авиационным властям государства.
Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что связь 5G не наносит никакого вреда здоровью человека и абсолютно безопасна, назвав опасения людей беспочвенными. Он также добавил, что доступность 5G должна быть обеспечена в российских городах-миллионниках в 2024 году.
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