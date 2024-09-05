"Аэрофлот" вернет к полетам находящиеся на хранении двухэтажные Boeing 747 в 2025 году

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Авиакомпания "Россия" возобновит эксплуатацию двухэтажных самолетов Boeing 747 в 2025 году. Об этом заявил гендиректор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский на Восточном экономическом форуме.

"Boeing 747 авиакомпании "Россия" мы готовим к эксплуатации. И в следующем году они вернутся в небо", – приводит его слова ТАСС.

Он уточнил, что количество используемых самолетов будет известно после того, как они будут выведены из хранения.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что западные самолеты российских авиакомпаний смогут летать до 2030 года при условии выполнения работ по поддержанию их летной годности.

Он отметил, что санкции против авиаотрасли РФ, а именно запрет на поставку запчастей и техобслуживание авиатехники, никак не повлияли на безопасность полетов в России.

В свою очередь, глава единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" Константин Сухоребрик рассказал, что если ситуация с поставками запчастей не ухудшится и будут найдены пути, как поддержать импортную технику, то магистральные Airbus A319 в России будут летать еще десять лет без проблем.

