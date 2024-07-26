Сенаторы подготовили проект о праве предприятий изготавливать неоригинальные авиазапчасти

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В России могут позволить отечественным предприятиям промышленности производить неоригинальные запчасти к самолетам. Законопроект подготовили глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и его заместитель Мурат Хапсироков, пишет ТАСС со ссылкой на копии документов.

Изменения предлагается внести в Воздушный кодекс РФ.

По словам Кутепова, такая инициатива позволит запустить сегмент производства неоригинальных деталей к самолетам. Он отметил, что такой рынок уменьшит зависимость от оригинальных компонентов, не влияющих на безопасность. Это предложение актуально в условиях санкций, подчеркнул сенатор.

Законопроектом предлагается дать право уполномоченному органу, на который возложены организация и проведение обязательной сертификации гражданских воздушных судов (Авиарегистр России), оформлять одобрение на изготовление и установку комплектующих изделий, авиационного двигателя и воздушного винта. Требования к изготовителям будут устанавливаться Федеральными авиационными правилами.

Авторы документа отмечают, что сейчас компании в РФ сталкиваются с ограничениями в закупках оригинальных компонентов. Вместе с этим авиационной промышленностью некоторых стран налажено производство по изготовлению неоригинальных компонентов в соответствии с различными процедурами, в частности Part Manufacturer Approval (PMA). Такие импортируемые РМА-компоненты одобрены к установке на российские воздушные судна.

"Возможность использования импортируемых РМА-компонентов, произведенных по правилам, аналогичным FAA, складывается ситуация, при которой китайские и иранские РМА-поставщики имеют привилегии по сравнению в отечественными предприятиями промышленности", – указывается в пояснительной записке.

Как добавили авторы, при этом рынок альтернативных запасных частей продолжит активно развиваться на территории России.

В июне Сергей Собянин подписал закон о налоговых льготах для самолетов отечественного производства. Согласно этому, российские организации, владеющие вновь построенными отечественными самолетами, получат такие же льготы, как и владельцы иностранных лайнеров.

Отмечается, что субсидии будут распространяться на те авиалайнеры, которые были изготовлены российскими компаниями не ранее 1 января 2024 года и зарегистрированы в Реестре гражданских воздушных судов РФ.

