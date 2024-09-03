Москвичи застряли в аэропорту Внуково перед вылетом в Турцию

Несколько суток москвичи ждали в аэропорту Внуково у стоек регистрации и табло с расписанием рейсов из-за массовых задержек турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines. Более 150 россиян застряли и в аэропорту Антальи. Вылеты были отложены также в Стамбул, Бодрум Даламан и обратно.



В авиакомпании уверяют, что подобные переносы связаны с ограничениями, которые вводят сами аэропорты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.