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03 сентября, 07:15

Транспорт

Москвичи застряли в аэропорту Внуково перед вылетом в Турцию

Москвичи застряли в аэропорту Внуково перед вылетом в Турцию

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Несколько суток москвичи ждали в аэропорту Внуково у стоек регистрации и табло с расписанием рейсов из-за массовых задержек турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines. Более 150 россиян застряли и в аэропорту Антальи. Вылеты были отложены также в Стамбул, Бодрум Даламан и обратно.

В авиакомпании уверяют, что подобные переносы связаны с ограничениями, которые вводят сами аэропорты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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