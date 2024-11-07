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07 ноября, 11:30

Город

Почти 140 дворов благоустроили на севере Москвы на средства от платных парковок

Почти 140 дворов благоустроили на севере Москвы на средства от платных парковок

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Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

139 дворов благоустроили на севере Москвы на средства от платных парковок с начала года. В САО отремонтировали тротуары и пешеходные зоны, обустроили детские и спортивные площадки, обновили дорожную инфраструктуру, газоны и многое другое.

Около 800 раз велопатруль ЦОДД помог жителям Москвы с начала сезона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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