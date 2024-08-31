"Тачки": Plymouth

Знаменитая "Кристина" Стивена Кинга в гараже Москвы. Мы нашли эту редкую машину в Москве Plymouth Sport Fury S23. Интересный экземпляр – один из 689 автомобилей выпущенных в комплектации S23. Мало каким моделям автомобилей выпадает честь получить устоявшееся прозвище, и еще реже это происходит благодаря роману. Но именно так случилось с Plymouth Fury. А затем и Джон Карпентер (John Carpenter), снял по этой книге фильм, все такие машины получили статус культовых и среди фанатов известны под женским именем Кристина.

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