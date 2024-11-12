Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве 12 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве и Подмосковье 12 ноября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 1 до 3 градусов тепла, по области – от 0 до 5 градусов.

Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба.

Ранее замначальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков рассказал, что на текущей неделе в Москве ожидается "спокойная" температура. По его словам, 14 и 15 ноября минимальное значение дневной температуры воздуха составит 0 градусов, максимальное – 5 градусов тепла.