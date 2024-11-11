Искусственные ели подорожали более чем на 20% за год в Москве

Фото: depositphotos/ryzhov

Средняя цена искусственной ели в ноябре 2024 года в Москве составила почти 4 992 рубля. Этот показатель на 21% превысил прошлогоднюю стоимость, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на данные аналитиков.

При этом количество купленных елей выросло по сравнению с 2023 годом на 35%.

По мнению экспертов, влияние на стоимость искусственных елей оказывают как высокая импортная составляющая в товаре, так и сезонный характер продажи. То есть продавцы самостоятельно включают в стоимость праздничного атрибута значительный комплекс бизнес-издержек, надеясь на большие объемы продаж. Кроме того, к росту цен привела реализация в ноябре отложенного спроса октября.

На этом фоне почти на четверть увеличилась стоимость гирлянд и елочных игрушек. Так, средняя цена гирлянды составляет 615 рублей, что на 24% выше уровня прошлого года. Однако число покупок снизилось на 12%.

Вместе с тем средняя цена набора елочных игрушек приравнивается к 723 рублям. Этот показатель на 23% превышает прошлогодний. На этом фоне число покупок стало меньше на 6%.

При этом москвичи могут сэкономить на новогоднем столе. По словам маркетолога Елены Фоменко, некоторые продукты к нему можно закупить уже сейчас, когда цены еще стабильны, а такие товары, как мясные и рыбные изделия, найти позже на распродажах.