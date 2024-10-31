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31 октября, 09:45

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Собянин: Москва проведет конкурс на заключение еще двух офсетных контрактов

Собянин: Москва проведет конкурс на заключение еще двух офсетных контрактов

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В Москве пройдет электронный конкурс на заключение двух офсетных контрактов, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Первый победитель возьмет на себя производство модулей, которые используются в устройствах для оплаты проезда в общественном транспорте. Они обеспечивают безопасность хранения информации на билетах "Тройка" и транзакций по ним.

В рамках второго контракта в Москве появится предприятие по утилизации транспортных средств, которые вышли из эксплуатации. Это поможет гарантировать экологичную переработку технических жидкостей, тяжелых металлов и других химических отходов.

С 2017 года Москва заключила 22 офсетных контракта. По 8 из них инвесторы уже создали производства и начали поставки продукции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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