Сергей Собянин рассказал о масштабной программе реставрации павильонов ВДНХ

ВДНХ – самый крупный экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в мире, а также одна из самых популярных достопримечательностей столицы. В 2014 году здесь началась масштабная реставрация: все это время специалисты восстанавливают легендарные объекты культурного наследия. Москва 24 расскажет, как преображается территория Выставки в последние годы.



Наследие ВДНХ

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На ВДНХ находятся 49 объектов культурного наследия. Среди них – павильоны, фонтаны, каскады искусственных прудов, сады и рощи, архитектурно-скульптурная композиция "Рабочий и колхозница" и памятник В. И. Ленину.

На сегодняшний день специалисты уже восстановили 38 объектов, рассказал Сергей Собянин. Например, в прошлом году в павильоне № 15 "Радиоэлектроника и связь" отреставрировали белокаменную облицовку фасада и потолочную живопись во всех залах, а также лепной орнамент. Специалисты работали по архивным чертежам и фотографиям 1951–1954 годов.

Парадному входу павильона № 51 "Мясная промышленность" вернули лавровые листья, ленты и вазоны античного рисунка из латуни, а также композицию Н. А. Конгисера "Боец с быком". Внутри здания отреставрировали купол, керамический фонтан, мрамор на стенах, керамическую плитку, люстры, зеркала и деревянные панели.



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В третьей по высоте постройке на ВДНХ – павильоне № 59 "Зерно" – отреставрировали позолоченный шпиль со звездой диаметром 3,5 метра. Для композиции восстановили стекла из осколков, провели подсветку. А пострадавшие от коррозии участки заменили и покрыли новым слоем сусального золота.

Также в октябре прошлого года открыли отреставрированный павильон № 66 "Советская культура" (бывший "Узбекская ССР"). Сейчас в нем находится Выставочно-культурный и экспозиционный центр Республики Узбекистан. Залы оформили в современном национальном стиле. Гости могут заметить там традиционную узбекскую роспись и тонкую резьбу по дереву, керамику, расшитые золотом ткани и ковры ручной работы.

В процессе

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В 2024 году на ВДНХ начались работы по реставрации еще шести объектов культурного наследия федерального значения.

В частности, близится к завершению восстановление павильона № 8 "Юные натуралисты" с колоннадой перед главным входом и цветным бетонным покрытием на верхней части цоколя. Специалисты отреставрировали внешний и внутренний купола, а также керамические люстры. Теперь это единственный павильон на выставке с таким декором. Отмечается, что сейчас здание выглядит так же, как на архивных фотографиях 1954 года.

Помимо прочего, продолжается реставрация павильона № 6 (историческое название "Химия", бывший Литовской ССР). Там разместят фрагменты воссозданных витражей с растительным орнаментом. Каждый из них включает в себя больше 300 разноцветных стеклянных деталей, которые раскрашивались вручную и несколько раз обжигались в печи при температуре 630 градусов. Кроме того, в ходе реставрации павильону вернули историческую скульптуру "Колхозник и колхозница с гербом Литовской ССР": утраченную композицию воссоздавали по архивным чертежам и фотографиям.

Не менее серьезную работу проделали в павильоне № 67 (историческое название "Советская печать", бывший Карело-Финской ССР). Там специалистам пришлось восстанавливать деревянные скульптуры мастера резьбы по дереву Льва Кардашева. Реставраторы аккуратно очистили поверхности особо щадящими средствами, а утраченные элементы воссоздали в технике 1950-х годов. Всего на ВДНХ четыре павильона, в отделке которых использовали резьбу по дереву, и только один с деревянными скульптурами.



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Работы по реставрации проходят и в одном из самых экзотичных строений Выставки – павильоне № 35 "Главтабак". Сейчас специалисты по архивным документам восстанавливают в том числе керамический декор здания, который включает в себя множество деталей с растительными мотивами и шпиль с эмблемой павильона.

Кроме того, реконструкцию проводят и в строениях 284 и 518, которые были построены в 1954 году и где сейчас находятся ресторан "Золотой колос" и кафе "Лето". Павильонам тоже вернут исторический вид в соответствии с архивными документами.