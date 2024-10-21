Реставрация главного дома усадьбы конца XVII – XIX веков на Тверском бульваре завершается

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В Пресненском районе Москвы подходит к завершению реставрация главного дома городской усадьбы Плахово, Осташевских, Л. С. Полякова, передает портал мэра и правительства столицы.

Памятник архитектуры конца XVII – XIX веков расположен по адресу Тверской бульвар, дом 17, строение 4. Он является одним из старейших зданий на этой улице столицы. Усадьба пережила большое количество перестроек, пожар, произошедший в 1812 году, а также несколько раз меняла архитектурный облик. При этом в ее интерьерах сохранились четыре колонны ионического ордера, которые были характерны для стиля ампир.

"На протяжении нескольких лет состояние здания стремительно ухудшалось, добиться его реставрации позволила планомерная работа специалистов Мосгорнаследия, которые на протяжении 10 лет держали этот памятник архитектуры под постоянным контролем. Была проделана колоссальная работа как специалистами департамента, так и реставраторами. Ее результат можно увидеть уже сегодня – трехэтажный особняк вновь вернул свой исторический облик", – рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

До старта работ здание находилось в аварийном состоянии. Его фундамент просел, а стены накренились. Кроме того, в усадьбе прогнулись перекрытия, а сквозные трещины в кирпичной кладке достигали в ширину четырех сантиметров. При этом стены мезонина, которые были сложены из вертикального бруса, прогнили, а некоторые элементы декора оказались вовсе утрачены.

На этом фоне собственник отказывался исполнять предписания о проведении работ, направленных на сохранение здания. В связи с этим в 2022 году Мосгорнаследие направило в суд иск об изъятии дома. Только после этого на основании мирового соглашения сторон владелец подготовил проект реставрации и начал соответствующие работы.

Первым делом специалисты провели противоаварийные работы. Они укрепили фундамент, разобрали обветшавшие конструкции кровли и стропильной системы, а также демонтировали железобетонные лестницы и перегородки. После этого было решено привести в порядок кирпичную кладку. Затем они заделали трещины и улучшили несущую способность здания, сделав для него новый металлокаркас.

Только после этого специалисты приступили непосредственно к реставрационным работам. Они очистили стены от старой краски и штукатурки, а также провели вычинку кирпичной кладки и сделали вертикальную гидроизоляцию. В порядок также были приведены фасады. Так, реставраторы восстановили сохранившийся и воссоздали утраченный декор, а также обновили крышу, оконные и дверные заполнения. В настоящий момент они заканчивают внутреннюю отделку здания и занимаются благоустройством территории. Работы проводятся под контролем Мосгорнаследия.

По мнению исследователей, основой здания стали палаты конца XVII века. Уже к 1733 году над ними была создана деревянная светелка – мезонин. После 1749 года при полковнике Алексее Плахово зданию придали барочный облик. При пожаре 1812 года этот дом горел, но в 1815 году был восстановлен.

С 1829 по 1834 год владельцем усадьбы был Казимир Осташевский. За это время дом приобрел ампирный облик. Возле него был разбит большой сад. Затем в 1844–1845 годах, когда здание принадлежало Варваре Крекшиной, у северо-западной части дома была создана двухэтажная пристройка, а над ней построили мезонин. В 1864 году усадьба была передана гвардии поручику Платону Пуколову. Когда он был хозяином здания, к его северо-восточной части добавили трехэтажный каменный пристрой.

Все двух- и трехэтажные пристройки сохранились до настоящего времени. При этом главный дом надстроили третьим этажом и расширили. После этого фасад стал симметричным, на него был нанесен декор в характерном для того времени стиле эклектики.

С 1862 года в усадьбе проводились концерты и литературные вечера. В ней собирался артистический кружок, который в 1865 году основал Николай Рубинштейн при содействии драматурга Александра Островского, а также князя и писателя Владимира Одоевского.

В 1872 году жена Пуколова Елизавета Дмитриевна продала домовладение строителю российских железных дорог Самуилу Полякову. Владея усадьбой, он объединил три здания под современными номерами 13, 15, 17 и создал таким образом несколько доходных домов.

К 1910 году здание постепенно выкупил Ярославско-Костромской земельный банк. В его собственности усадьба находилась до 1918 года. На ее первом этаже располагался архив Московского земельного банка, слесарная мастерская и шестикомнатная квартира управляющего. Второй этаж был отдан под квартиры офицерам 1-й кавалерийской дивизии, мезонин же сдавали внаем.

В 1922 году здание было решено перестроить под коммунальное жилье. Более 10 лет назад дом признали аварийным, после чего расселили.

Между тем в Москве выбрали подрядчика, который займется реставрацией Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой, построенного в конце XIX века. Основной задачей при выполнении работ станет восстановление фасадов и реставрирование самого здания для современного использования его интерьеров.