Собянин: число одобренных городом грантов на оборудование увеличилось на 17%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Число одобренных городом грантов на оборудование и развитие деятельности увеличилось на 17%, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, с начала года московским предпринимателям одобрили свыше 450 заявок на общую сумму почти 1,9 миллиарда рублей. Благодаря поддержке столицы компании приобрели оборудование на более чем 4,2 миллиарда рублей.

Компенсацию в том числе получили компания по производству вакцины для взрослых и детей, а также разработчик и производитель оборудования для точной обработки деталей в различных отраслях промышленности с числовым программным управлением.

Мэр пояснил, что город таким образом наращивает грантовую и кредитную помощь для высокотехнологичных компаний. В мае власти определили основные задачи для поддержки инноваций и развития бизнеса до 2030 года.

"К вопросу подходим комплексно – за предыдущие годы сформировали уникальную линейку инструментов", – сказал мэр.



Он отметил, что еще одна из успешных и быстрорастущих программ столичных властей – это льготные кредиты под залог прав на результаты интеллектуальной деятельности. В результате, при поддержке города предприниматели заключили 20 договоров на сумму 608 миллионов рублей, 13 из них – в 2024 году на сумму 452 миллиона рублей. Это почти в трижды больше, чем за весь прошлый год.



Так, кредиты получили:

компания, которая производит специальную трубопроводную арматуру для систем теплоснабжения ЖКХ;

фирма, создающая из мелких отходов крупных промышленных предприятий брикеты для их дальнейшего использования в качестве сырья или топлива.

Ранее Собянин рассказал, что грантовая программа по поддержке научных команд в столичных медицинских организациях способствует ускорению разработки и внедрения передовых методов диагностики и терапии.

Чтобы поддержать научные команды столичных стационаров, в 2022 году учредили специальные гранты мэра Москвы. За два года на соискание грантов претендовали 325 проектов, из них поддержку уже получили 142 проекта.

На сегодняшний день успешно завершены первые этапы 27 исследований, результаты которых можно внедрять в систему здравоохранения. Некоторые из разработанных решений впервые применили в клинической практике не только в России, но и в мире. В 2024 году столичные медики завершат еще 72 проекта.

