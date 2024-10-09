09 октября, 19:09Экономика
В России предложили создать единый бренд картофеля
Фото: 123RF/fotohelin
В торговых сетях нужно начать продвижение картофеля российской селекции под единым брендом. Такое предложение выдвинул Союз участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз), сообщает РБК.
Инициативу озвучила руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина на сессии 26-й Российской агропромышленной выставки "Золотая осень 2024". Она объяснила, что преимущество российской селекции заключается в адаптированности отечественного картофеля под вкусы граждан.
Единый картофельный бренд предлагается назвать "Ваш вкусный картофель" и выпускать его под слоганом "Ешь больше, живи дольше". Выпускаемый под таким брендом картофель, уточнила Губина, должен быть фасован в специальной упаковке с обязательной маркировкой, на которой должно быть указано название сорта и наименование поставщика-производителя.
Помимо этого, на упаковке нужно сделать уточнение, для чего именно предназначена продукция – для варки, жарки, запекания или тушения, добавила глава Картофельного союза.
С участниками рынка и некоторыми ретейлерами уже обсуждается идея введения общего отраслевого бренда картофеля. Предполагается, что первая партия овоща под единым брендом может появиться в магазинах следующей осенью, подытожила Губина.
Ранее терапевт Видновской клинической больницы Дилфуза Ишбаева назвала картофель диетическим продуктом, несмотря на распространенные мнения о его калорийности. Она считает, что при правильном приготовлении блюдо из этого продукта может быть полезным для тех, кто следит за фигурой. При минимальной обработке картофель сохраняет полезные свойства, уточнила она.
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