Экономист Соболева: россияне тратят на еду около 40 тысяч рублей ежемесячно

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В июне 2024 года средний доход россиян составил 89 тысяч рублей, из которых 35,9% ушло на продукты питания и 2,2% на предприятия общественного питания, или же около 40 тысяч рублей, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на кандидата экономических наук Юлию Соболеву.

"Минимальная сумма расходов на еду для среднего россиянина может варьироваться в зависимости от региона, образа жизни и предпочтений в питании", – отметила она.

Базовый набор продуктов, в который входят хлеб, крупы, овощи, фрукты, молочные продукты, мясо, стоил около 6,7 тысячи рублей в августе текущего года.

По словам эксперта, продукты питания занимают значительную часть семейного бюджета, особенно в условиях экономической нестабильности и инфляции.

По данным Росстата, россияне тратят на содержание жилья 10,4%, на бытовые услуги – примерно 5%, а на услуги связи – около 3%. Транспортные расходы занимают 2,2% от дохода, в то время как расходы на непродовольственные товары, включая медикаменты, составили 34,1%.

Ранее нутрициолог Екатерина Булатова рассказала, что в рацион необходимо добавить бобовые, орехи и семена, чтобы составить бюджетное вегетарианское меню. Сбалансированное и разнообразное поступление всех необходимых питательных веществ можно обеспечить за счет употребления продуктов с цельным зерном, картофеля, пасты и риса, которые станут хорошим источником углеводов.