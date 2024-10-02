Нутрициолог Булатова: для вегетарианского рациона в меню надо добавить орехи и семена

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В рацион необходимо добавить бобовые, орехи и семена, чтобы составить бюджетное вегетарианское меню, рассказала член Ассоциации доказательных нутрициологов и специалистов общественного здравоохранения Екатерина Булатова в беседе с "Газетой.ру".

Основное правило для вегетарианцев – обеспечить сбалансированное и разнообразное поступление всех необходимых питательных веществ. Этого можно достичь, употребляя продукты с цельным зерном, картофель, пасту и рис, которые станут хорошим источником углеводов.

Не стоит забывать о жидкости, она необходима для нормального функционирования клетчатки и желудочно-кишечного тракта. Чтобы сделать меню более доступным, можно заменить некоторые продукты на более дешевые аналоги, сохраняя при этом их питательную ценность.

Важен также внешний вид овощей и фруктов: они должны быть целыми, без признаков гниения или плесени, отметила нутрициолог.

Булатова подчеркнула, что больше пользы остается в продуктах, которые меньше подвергались обработке. Поэтому лучше выбрать цельные фрукты и овощи, а не нарезанные. Вместо готовых блюд с крупами, овощами и бобовыми из доставок и магазинов стоит покупать сухие ингредиенты и готовить самостоятельно.

Между тем финансовый эксперт Марат Енанов обратил внимание на онлайн-сервисы заказа продуктов, которые помогут планировать бюджет и упростить процесс покупки.

"Почти у каждой крупной торговой сети есть свое приложение с информацией об акциях и скидках. Или же можно пользоваться сервисами, которые соберут для вас информацию о скидках сразу во всех интересных вам магазинах", – рассказал он.

Программы лояльности помогут накопить бонусы за покупки и вернуть себе часть потраченных денег в виде кешбэка. Эксперт подчеркнул, что многие магазины могут специально снижать цену на товары, которые вы покупаете чаще всего.

Заранее планировать бюджет можно с помощью рассылки магазинов о предстоящих акциях, распродажах и специальных предложениях для постоянных клиентов.

Ранее в России запустили национальную систему сертификации вегетарианской продукции. Продукция, которая прошла проверку, будет обозначаться специальным знаком – зеленая буква "Р" с листком в зеленом пятиугольнике. Позже знак может измениться в результате маркетинговых исследований, уточнили в Роскачестве. Новый сертификат будет подтверждать соответствие товара требованиям и принципам вегетарианства.