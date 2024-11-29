Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование над Японским морем

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ВС РФ и КНР в пятницу, 29 ноября, провели стратегическое воздушное патрулирование над Японским морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Китая.

"В соответствии с годовым планом сотрудничества вооруженных сил Китая и России 29 ноября стороны организовали и осуществили 9-е совместное стратегическое воздушное патрулирование в воздушном пространстве над Японским морем", – указано в заявлении.

Ранее стало известно, что народно-освободительная армия Китая за последнее десятилетие провела наибольшее количество совместных военных учений с Вооруженными силами России.

Согласно данным СМИ, с 2012 года, когда Си Цзиньпин стал генеральным секретарем ЦК Компартии Китая, армия КНР приняла участие в 45 военных учениях, из которых 20 были были двусторонними российско-китайскими учениями.