Авария произошла в КНДР при спуске эсминца на воду

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Серьезная авария произошла в КНДР во время спуска эсминца на воду. На церемонии также присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Авария случилась на судостроительном заводе в Чхонджине. По информации издания, из-за небрежного руководства и неосторожности специалисты не обеспечили параллельность движения платформы при спуске эсминца на воду, в результате чего корма корабля сошла с направляющих и села на мель. Помимо этого, корпус эсминца получил повреждения, которые нарушили баланс судна, а носовая часть не сошла со стапеля.

Ким Чен Ын назвал произошедшее преступной халатностью и серьезнейшей аварией, вызванной небрежностью и безответственностью. Он возложил вину за инцидент на отдел оборонной промышленности Центрального комитета партии, на связанные учреждения и работников завода в Чхонджине.

Лидер КНДР предупредил, что случившееся будет рассмотрено на предстоящем в июне пленуме ЦК партии. Он также поручил завершить восстановление эсминца до пленума, подчеркнув, что эта задача является вопросом престижа и авторитета государства.

В конце апреля Северная Корея провела успешные испытания систем вооружений своего многоцелевого эсминца "Чвэ Рен", который был спущен на воду. Был проведен испытательный пуск сверхзвуковых крылатых ракет, стратегических крылатых ракет и зенитных ракет, а также произведена стрельба из 127-миллиметровой палубной автоматической пушки.

Спустя несколько дней в КНДР также прошли учебные запуски ракет для отработки срочного перехода всех подразделений на готовность к ядерному контрудару. Во время учений были задействованы тактическая баллистическая ракета типа Хвасон-11 и дальнобойная реактивная система залпового огня калибром 600 миллиметров.