КНДР провела учебные запуски ракет для отработки готовности к ядерному контрудару

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Учебные запуски ракет для отработки срочного перехода всех подразделений на готовность к ядерному контрудару прошли в КНДР 8 мая, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Во время учений были задействованы тактическая баллистическая ракета типа Хвасон-11 и дальнобойная реактивная система залпового огня калибром 600 миллиметров.

Агентство отмечает, что цель учений достигнута, была проверена надежность системы командования и мобилизации для оперативного реагирования на любые ядерные кризисы. Проведением учебных занятий руководил глава государства Ким Чен Ын.

О запуске ракет Северной Кореей стало известно ночью 8 мая. Первыми об этом заявили южнокорейское военное ведомство и СМИ. Предположительно, ракеты были запущены из района города Вонсан на юго-востоке КНДР.

Ранее КНДР провела успешные испытания систем вооружений своего многоцелевого эсминца "Чвэ Рен", который недавно был спущен на воду. Был проведен испытательный пуск сверхзвуковых крылатых ракет, стратегических крылатых ракет и зенитных ракет, а также произведена стрельба из 127-миллиметровой палубной автоматической пушки.