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08 мая, 03:55

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Yonhap: Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря

Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря – СМИ

Фото: depositphotos/creisinger

КНДР выполнила пуск нескольких баллистических ракет, предположительно малой дальности, в сторону Японского моря, сообщает агентство Yonhap.

По информации издания, в данный момент комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи анализирует характеристики ракет, их тип и дальность полета. Предположительно, ракеты были запущены из района города Вонсан на юго-востоке Северной Кореи.

Ранее КНДР провела успешные испытания систем вооружений своего многоцелевого эсминца "Чвэ Рен", который недавно был спущен на воду. Был проведен испытательный пуск сверхзвуковых крылатых ракет, стратегических крылатых ракет и зенитных ракет, а также произведена стрельба из 127-миллиметровой палубной автоматической пушки.

Также заместитель начальника отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая является сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, пригрозила "обновить рекорды" в применении сил стратегического сдерживания. Заявление было сделано на фоне появления стратегических средств США на Корейском полуострове.

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