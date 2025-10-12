Власти Эстонии решили отказаться от проходящей через РФ дороги

Фото: 123RF/iunewind

Власти Эстонии планируют полностью закрыть дорогу, частично проходящую по территории России, сообщил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна на своей странице в Х.

Речь идет об автодороге Вярска – Саатсе, также известной как Саатсеский сапог. Она дважды проходит через Россию, длина одного фрагмента составляет 30 метров, а другого – 1 километр. Автомобилистам разрешен проезд без остановок, а пешеходное движение на трассе отсутствует.

"В долгосрочной перспективе мы планируем полностью отказаться от этой дороги", – указано в сообщении.

При этом ранее эстонские пограничники перекрыли часть дороги из-за якобы "российской активности". Кроме того, по данным СМИ, в 2026 Эстония планирует начать строительство объездной дороги вокруг Саатсеского сапога. Завершить работы планируется к 2028 году.

