Wiadomosci: Прибалтика планирует эвакуацию сотен тысяч людей на случай нападения РФ

Фото: 123RF/chemistkane

Литва, Латвия и Эстония разрабатывают план эвакуации граждан, которые проживают в приграничных с Россией районах. Причиной для этого послужила военная угроза, якобы исходящая от российской стороны в адрес этих государств, сообщает польское издание Wiadomosci.

По предварительным данным, под эвакуацию могут подпасть сотни тысяч граждан. Издание также обращает внимание, что среди жителей Литвы, Латвии и Эстонии нарастают панические настроения. Это связано с участившимися случаями нарушения их воздушных границ и хакерскими атаками на организации данных стран.

При этом журналисты отмечают, что прибалтийские государства считают виновной во всех инцидентах Россию.

Ранее некоторые чиновники из администрации американского лидера Дональда Трампа заявили, что страны Прибалтики ведут себя слишком агрессивно по отношению к России. По их словам, противостояние прибалтийских чиновников с российской стороной имеет "идеологический" характер".

При этом в Латвии, Литве и Эстонии также с подозрением относятся к Трампу, поскольку считают, что Вашингтон остается на стороне Москвы.

