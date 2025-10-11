ERR: в Эстонии перекрыли частично проходящую через Россию дорогу

11 октября, 11:17Политика
Фото: ТАСС/AP/Hendrik Osula
В Эстонии пограничники перекрыли автомобильную дорогу, местами проходящую через Саатсеский сапог в Псковской области, сообщает телерадиокомпания ERR.
По словам руководителя оперативного отдела Южной префектуры Эстонии Кюнтера Педоска, причиной перекрытия послужила "российская активность".
Телерадиокомпания уже сообщала, что Эстония планирует начать в 2026 году и завершить к 2028 году строительство объездной дороги вокруг Саатсеского сапога.
Как ранее сообщали СМИ, Эстония, Литва и Латвия разрабатывают план эвакуации граждан, которые проживают в приграничных с Россией районах. Причиной для этого послужила военная угроза, якобы исходящая от российской стороны.
При этом еще в 2024 году в Эстонии заявили, что начнут застраивать территории, которые планировали обменять в рамках договора о границах с РФ. Таллин планировал отдать эти земли в обмен на Саатсеский сапог, на которой в советское время было проложено автомобильное шоссе.