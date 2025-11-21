Форма поиска по сайту

21 ноября, 03:49

Политика
Yle: Финляндия может восстановить болота на границе с РФ в целях обороны

Финляндия хочет восстановить болота на границе с РФ в оборонительных целях

Фото: depositphotos/dnaumoid

Власти Финляндии рассматривают возможность восстановления болот на границе с Россией в целях обороны. Об этом сообщает издание Yle.

По данным журналистов, Минобороны и министерство окружающей среды Финляндии пытаются выяснить, можно ли использовать болота в восточной Лапландии в оборонительных целях.

Эксперты отмечают, что легкая бронетехника сможет преодолеть часть болот в летнее время года, однако для тяжелой техники и колесного транспорта снабжения подобные условия станут серьезным испытанием.

Идея отчасти была вызвана давлением со стороны Евросоюза, который требует, чтобы Финляндия в этом десятилетии восстановила несколько миллионов гектаров болот. Это может обойтись стране в сотни миллионов евро.

Ранее финские власти сообщили, что в случае открытия границы с Россией они готовы возобновить движение, но не на всех КПП. По их данным, перед закрытием границы трафик составлял 18% от допандемийного уровня, однако стал бы еще ниже из-за санкций и визовых ограничений.

В начале ноября стало известно, что Россия прекратит действие статей Соглашения между правительством СССР и кабмином Финляндии, касающихся использования реки Вуокса. Речь идет об отрезке, который ограничен Светогорской гидроэлектростанцией и гидроэлектростанцией Иматра. Соглашение было подписано в Хельсинки в 1972 году.

Новости мира: в Финляндии закроют аэропорт из-за отсутствия российских туристов

