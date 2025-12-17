Форма поиска по сайту

17 декабря, 08:23

Политика
Iltalehti: финский депутат обвинил главу МИД во лжи из-за слов о России

Фото: ТАСС/ЕРА/ANDREJ CUKIC

Финский депутат Йоханнес Юрттиахо вступил в спор с главой МИД Финляндии Элиной Валтонен из-за ее слов о том, что на Россию за последние 100 лет никто не нападал. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Iltalehti.

Юрттиахо обвинил Валтонен во лжи и напомнил, что Финляндия напала на СССР вместе с нацистской Германией в июне 1941 года. Депутат также заметил, что ошибка со стороны МИД была допущена в крайне серьезном деле.

Ранее Хельсинки начали возводить забор на границе с Россией. Он будет располагаться максимально близко к российской территории. Там также появятся дорога, система видеонаблюдения и датчики.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на это решение. По ее словам, властям государства нужно не забыть построить туалеты, так как это единственное, что им пригодится, если "их худшие фобии начнут брать верх над разумом".

