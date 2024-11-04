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04 ноября, 17:30

Культура

Оскар Кучера посетил единый пункт отбора на военную службу в Москве

Оскар Кучера посетил единый пункт отбора на военную службу в Москве

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Актер, телеведущий Оскар Кучера посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве. Артиста впечатлило то, что даже в праздничный день в пункт пришло немало желающих поступить в ВС РФ.

Он также выделил оказываемую в пункте моральную и психологическую помощь, назвав ее бесценной. По его словам, после посещения учреждения у него остались положительные эмоции, особенно от проявленного там уважения к людям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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