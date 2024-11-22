Певица Юта выступила в едином пункте отбора на военную службу в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Российская певица Юта (Анна Осипова) выступила в едином пункте отбора на военную службу по контракту в Москве. Об этом сообщило Агентство "Москва".

Она поддержала военнослужащих и пожелала им скорейшей победы.

"Это и называется единение – когда все смотрят в одну сторону и все друг другу помогают, поэтому это очень важно вот здесь", – добавила Юта.

Юта отметила, что гордится Россией, а также добавила, что государство делает все для того, чтобы подписание контракта было быстрым и комфортным. Также она сказала, в пункте отбора дружеская и комфортная обстановка.

Единый пункт отбора на военную службу открылся в столице 1 апреля 2023 года. Он расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Граждан принимают в будние дни с 09:00 до 18:00, в субботу – с 09:00 до 16:00, в воскресенье – с 09:00 до 15:00.

Записаться на посещение центра можно на портале mos.ru. Также на горячей линии по номеру 117 горожане могут проконсультироваться о возможности прохождения службы по контракту и узнать о мерах поддержки военнослужащих и их семей.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист РФ Алексей Глызин посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту. До этого он выступал с концертами в Сирии и в зоне спецоперации.