Фото: vk.com/yanmarti

Певец Ян Марти посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту и дал концерт перед военнослужащими, пишет Агентство "Москва".

"У нас сложилось очень хорошее впечатление, потому что все сделано для того, чтобы это проходило четко, слаженно и без лишней суеты", – сказал артист.

Сначала он осмотрел электронную регистрацию, потом прошел по всем кабинетам и оценил, насколько людям здесь комфортно находиться. Кроме того, певец исполнил перед уже поступившими на военную службу несколько своих песен и пожелал им вернуться с победой.

"Чувство гордости за наших пацанов, поэтому я преклоняю свое колено перед ребятами", – добавил Марти.

Единый пункт отбора на военную службу открылся в столице 1 апреля 2023 года. Он располагается по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Прием граждан ведется с 09:00 до 18:00, в субботу – с 09:00 до 16:00, в воскресенье – с 09:00 до 15:00.

Записаться на визит в пункт отбора можно на портале mos.ru. Дополнительную консультацию бойцам предоставят на горячей линии по номеру 117.

Ранее пункт отбора на контрактную службу посетил артист Алексей Глызин. Он рассказал, что со своей командой много раз ездил в Сирию и зону СВО, чтобы поддержать там российских военных.

В едином пункте отбора на военную службу Глызина удивило, что работники могут работать без выходных, а также число добровольцев. Их действительно очень много, сказал артист.

