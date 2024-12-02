Певица Елена Любарец выступила в едином пункте отбора на военную службу в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Певица Елена Любарец посетила единый пункт отбора на военную службу по контракту и выступила там перед военнослужащими, пишет Агентство "Москва".

"Здесь добродушная атмосфера, хотя это серьезная организация. Вот это удивило больше всего", – указала она.

Артистку удивило, что тут все структурировано, поэтому приходящий человек не думает о чем-то еще, а занимается подготовкой к службе. Она напомнила, что часто бывает в госпиталях, поэтому знает, что артисты должны помогать военным в такое трудное время.

"Ребята идут туда за нас, поэтому мы должны тоже им отдать частичку себя", – добавила Любарец.

Певица исполнила перед поступающими на службу несколько музыкальных композиций, а потом пожелала им вернуться домой живыми и здоровыми.

Единый пункт отбора на военную службу начал действовать в Москве с 1 апреля 2023 года. Он расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Граждан принимают в будние дни с 09:00 до 18:00, в субботу – с 09:00 до 16:00, а воскресенье – с 09:00 до 15:00.

Записаться на посещение центра можно на портале mos.ru. Также на горячей линии по номеру 117 горожане могут проконсультироваться о возможности прохождения службы по контракту и узнать о мерах поддержки военнослужащих и их семей.

Ранее этот же центр посетили музыкант Василий Овсянников и певица Мария Воронова. Они отметили оперативную работу центра и высказались о своем чувстве гордости за людей, которые приходят сюда для защиты Отечества.

