Артисты Овсянников и Воронова посетили единый пункт отбора на военную службу в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Музыкант Василий Овсянников и певица Мария Воронова посетили единый пункт отбора на военную службу в Москве, сообщает Агентство "Москва".

Воронова отметила организованную работу центра – "достаточно быстро, без нервотрепок". По ее словам, хорошо, что людям, которые приходят в пункт отбора на военную службу, не приходится "стоять в очереди где-то в поликлиниках или еще где-то".

В свою очередь, Овсянников заявил, что увиденное в центре вызвало в нем гордость.

"На таких людях и держится Отечество российское. Это почетно для каждого россиянина. Пожелаю одного – холодной головы и горячего сердца", – добавил певец.

Единый пункт отбора на военную службу начал работать в столице 1 апреля 2023 года. Он находится по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Граждан принимают в будние дни с 09:00 до 18:00, в субботу – с 09:00 до 16:00, в воскресенье – с 09:00 до 15:00.

Записаться на посещение центра можно на портале mos.ru. Также на горячей линии по номеру 117 горожане могут проконсультироваться о возможности прохождения службы по контракту и узнать о мерах поддержки военнослужащих и их семей.

Ранее лидер музыкальной группы Uma2rmaH Владимир Кристовский отметил организованность единого пункта отбора на военную службу по контракту в столице во время его посещения. Он уточнил, что уже не в первый раз бывает в заведении, однако каждый раз замечает его слаженность.

