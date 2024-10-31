Собянин: в зоне СВО и приграничных регионах "Москонцерт" провел 870 выступлений

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Артисты "Москонцерта" провели в приграничных регионах России, на новых территориях и в зоне СВО свыше 870 выступлений, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По словам мэра, они воодушевляют бойцов песнями и музыкой в воинских частях, в блиндажах и в госпиталях по всей линии фронта. Кроме того, артисты привозят весточки от родных и раздают гуманитарную помощь.



Собянин подчеркнул, что в Курскую и Белгородскую области всегда едут с гуманитарной помощью. Для детей в приграничных регионах проводят мастер-классы по актерскому мастерству, а для взрослых – полноценные концерты.



В новых регионах страны детям показывают театрализованные представления и дарят подарки. Для молодежи проводят культурно-просветительские мероприятия, в том числе рассказывают о разнообразных возможностях развития, которые предоставляет Москва.



Кроме того, "Москонцерт" постоянно приглашает военнослужащих и членов их семей на мероприятия в столице, заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что учреждения культуры в Москве помогают участникам СВО. Столичные артисты выезжают с концертами, а библиотеки отправляют книги.

Между тем зоопарк помогает с перевозкой питомцев. Так, в центре воспроизводства редких видов животных поселился бурый медведь Гром, которого благотворительный фонд помог привезти из Кременной.

В настоящее время более 116 тонн гуманитарного груза отправили в приграничные территории из столицы. В акции приняли участие уже более 5,4 тысячи человек, которым удалось собрать почти 482 тысячи единиц товаров первой необходимости и других вещей.

Для школьников новых регионов России москвичи собрали более 160 тысяч вещей. Среди них – канцтовары, школьная форма и рюкзаки. Ресурсный центр "Мосволонтер" уже отправил учащимся две партии груза. Они составили в общей сложности более 11,5 тонны.