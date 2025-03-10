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10 марта, 16:15

Транспорт

"Аэрофлот" увеличит частоту полетов между Москвой и Улан-Удэ в летний период

"Аэрофлот" увеличит частоту полетов между Москвой и Улан-Удэ в летний период

Пожар в реконструированном здании на Дербеневской улице ликвидирован

Кабмин РФ поддержал проект об увеличении штрафа за перевозку детей без автокресел

Новости часа: Собянин сообщил, что москвичи смогут выбрать новые спортивные проекты

Москвичи отслеживали прибытие транспорта через приложение 290 млн раз с 2017 года

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Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на дорогах Москвы

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Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

"Аэрофлот" увеличит частоту полетов между Москвой и Улан-Удэ в летний период, заявил в своем телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

Матч сборных России и Гренады будет учитываться в рейтинге ФИФА, сообщили в российском футбольном союзе (РФС).

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил передавать недвижимость коррупционеров участникам СВО.

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