Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

"Аэрофлот" увеличит частоту полетов между Москвой и Улан-Удэ в летний период, заявил в своем телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

Матч сборных России и Гренады будет учитываться в рейтинге ФИФА, сообщили в российском футбольном союзе (РФС).

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил передавать недвижимость коррупционеров участникам СВО.