10 марта, 16:15Транспорт
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов между Москвой и Улан-Удэ в летний период
Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов между Москвой и Улан-Удэ в летний период, заявил в своем телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.
Матч сборных России и Гренады будет учитываться в рейтинге ФИФА, сообщили в российском футбольном союзе (РФС).
Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил передавать недвижимость коррупционеров участникам СВО.