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04 апреля, 06:45

Транспорт

В Москве откроют 4 новые станции Троицкой линии метро в 2025 году

В Москве откроют 4 новые станции Троицкой линии метро в 2025 году

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Четыре станции откроют на Троицкой линии столичного метро в этом году

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До конца года на Троицкой линии метро заработают еще четыре станции – "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ".

Кроме того, в столице продолжается масштабное обновление подвижного состава. В метро закупят более 270 вагонов нового поколения, а на МЦД завершат обновление электричек. На Ярославском направлении появятся современные поезда.

Продолжается развитие и наземного транспорта – в городе строят новые трамвайные маршруты и проводят испытания беспилотных вагонов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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