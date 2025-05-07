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07 мая, 10:35

Транспорт

"Мой район. Новости": в Москве сообщили о возможных ограничениях с 7 по 9 мая

"Мой район. Новости": в Москве сообщили о возможных ограничениях с 7 по 9 мая

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С 7 по 9 мая в Москве пройдут масштабные мероприятия, посвященные празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим в центре города будут вводиться ограничения на проезд транспорта.

Например, 7 мая временно закроют движение на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца и Таганской площади. Также будут введены перекрытия на ряде центральных набережных и улиц.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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