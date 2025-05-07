Минимальный интервал движения на МЦК продлят до полуночи 9 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Минимальный интервал движения поездов на Московском центральном кольце (МЦК) в 4 минуты будет продлен до 00:00 в День Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"Ласточки" будут курсировать 9 мая с минимальным интервалом в период с 07:30 до 11:30 и с 16:00 до 00:00, говорится в сообщении МЖД.

С 7 по 9 мая выход с нескольких станций метро, расположенных в центре Москвы, будет ограничен. Это коснется станций "Маяковская", "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Лубянка", "Китай-город", "Охотный ряд", "Арбатская", "Театральная", "Площадь революции", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина".

При этом "Арбатская", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь революции", "Боровицкая", "Библиотека имени Ленина" и "Александровский сад" будут работать на вход и переход, но на остальных возможны дополнительные ограничения. Они продлятся с открытия метро до окончания мероприятий.

На более чем 40 станциях столичного метрополитена 9 мая будут дежурить свыше 100 инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Они помогут людям найти ближайший выход в город, расскажут об альтернативных маршрутах в случае введения ограничений, а также ответят на любые вопросы.

