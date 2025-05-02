Собянин принял решение о дополнительной поддержке строительства малых детсадов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Инвесторы, занимающиеся проектами комплексной застройки, смогут возводить детские сады до 150 мест с возможностью зачета обязательств по обеспечению жилой застройки местами в дошкольных учреждениях. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, передает портал мэра и правительства Москвы.

Данное решение главы города разрешает возводить подобные детские сады на территориях, жители которых не нуждаются в дополнительных местах в дошкольных учреждениях городской системы образования.

При этом возведенные детские сады будут безвозмездно переданы в собственность Москвы. В дальнейшем их планируется предоставлять в аренду частным образовательным организациям, которых будут привлекать застройщики. Арендовать их можно будет на 49 лет без проведения торгов.

Эксплуатировать детские сады арендаторы должны будут по целевому назначению на коммерческой основе. Арендная плата будет равна 1 рублю за квадратный метр в год.

Предполагается, что данное решение позволит дать стимул для строительства детских садов малой емкости и поможет максимально удовлетворить потребностей жителей столицы в качественном и разнообразном дошкольном образовании.

Тем временем в Филимонковском районе Новомосковского административного округа (НАО) столицы продолжается строительство трехэтажного детского сада на 350 мест. Он будет седьмым по счету образовательным учреждением в рамках развития микрорайона. Завершить строительство планируется в 2026 году.