Телеграм-бот для раздельного сбора отходов создан для москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Единый региональный оператор АО "Экотехпром" создал телеграм-бота "Москва сортирует" для раздельного сбора отходов. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства, передает портал мэра и правительства столицы.

Пользователь с помощью телеграм-бота сможет получить адрес ближайшей контейнерной площадки или пункта приема специальных отходов. Для этого ему нужно набрать слова "Вторсырье", "Смешанные отходы", "Опасные отходы" и направить геолокацию. После этого человеку будет отправлена ссылка на карту, а также расписаны часы работы пункта.

Если пользователь захочет изучить правила сортировки отходов, он должен нажать на кнопку "Играть" в меню или кнопку "Открыть приложение" в разделе "Информация". Проверить свои знания можно в мини-игре, в рамках которой нужно разложить передвигающиеся по конвейеру вещи в синий и серый бак или в контейнер "Специальные пункты". За верный ответ начисляются баллы, а за ошибки сгорает одна из трех жизней.

Также пользователь может принять участие в квизе, где необходимо за определенное время ответить на 5 вопросов о сортировке отходов. За верный ответ будет начислено 5 баллов, а за всю интеллектуальную игру – еще 10 дополнительных очков. Человек попадает в топ-10, если накапливает больше всего баллов.

Программа раздельного сбора мусора функционирует в Москве уже 6 лет. За все это время она доказала свою эффективность и востребованность у горожан. Например, в прошлом году было собрано 1,65 миллиона тонн вторсырья, а до начала программы в 2019 году – всего 450 тысяч тонн.

За первый квартал 2025 года в столице собрали порядка 440 тысяч тонн вторсырья в рамках программы раздельного сбора мусора. В настоящее время во дворах и около объектов соцсферы установлены брендированные баки с синей и серой маркировкой. В первые можно выбрасывать макулатуру, стекло, пластик и металлы, во вторые – смешанные отходы.

