18 сентября, 15:15

Собянин: Москва платит 180 млрд рублей за неработающих в системе ОМС

Москва перечисляет 180 миллиардов рублей в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за неработающее население, рассказал Сергей Собянин на Московском финансовом форуме.

Мэр города выступил на пленарной сессии и обратился к Госдуме и Минфину с замечаниями по налоговой системе.

Собянин указал, что при одинаковом доходе и работе один человек платит 47% налогов, а другой – 5%, если работает как самозанятый. Он отметил, что это создает стимулы уходить в серый или теневой сектор.

Мэр также сообщил, что не менее четверти неработающих имеют на счетах около миллиона рублей. Еще четверть получает ежемесячно от 50 до 100 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

