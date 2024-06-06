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Полиция Франции задержала в больнице около аэропорта Шарль-де-Голль уроженца Донбасса, которого подозревают в попытке подрыва груза с предназначенным для Украины оружием. Об этом сообщает издание Le Journal du Dimanche со ссылкой на национальную антитеррористическую прокуратуру Франции.

По информации журналистов, мужчина проживал в отеле рядом с аэропортом. Во время обыска в его номере правоохранители обнаружили взрывные устройства, деньги, различное оружие и бланки паспортов.

В сообщении говорится, что задержанный собирался взорвать при помощи самодельного взрывного устройства французское военное снаряжение, которое было собрано для отправки на Украину. Мужчину передали сотрудникам главного управления внутренней безопасности.

Ранее сотрудники ФСБ в Калужской области вынесли официальное предостережение бывшему военному летчику, который обратился к украинским спецслужбам и предложил им свои услуги.

До этого российские спецслужбы вскрыли в Севастополе агентурную группу украинских спецслужб, планировавшую совершать диверсии и теракты против военнослужащих Черноморского флота РФ, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктуры.