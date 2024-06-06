Путин прокомментировал карикатуры с его изображением в западной прессе

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Владимир Путин рассказал, как он относится к тому, что в некоторых западных изданиях его изображают в виде злодея на карикатурах.

"Так и есть. Правильно они рисуют. Пусть боятся", – пошутил президент РФ на встрече с главами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2024.

Путин добавил, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков не показывал ему примеров таких карикатур.

"Но я знаю, что время от времени, когда обостряются отношения между странами, стараются запугать обывателя. Здесь нет никакой новизны. У меня, честно говоря, времени нет заниматься этой пропагандой, просмотром этих пропагандистских материалов", – подчеркнул глава государства.

Ранее Путин в рамках встречи с журналистами прокомментировал заявления коллективного Запада о готовности РФ напасть на страны НАТО, назвав подобные утверждения "бредом собачьим".

Он также подчеркнул, что у российских властей нет имперских амбиций и планов по возрождению СССР.