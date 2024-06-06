РИА Новости: Минэнерго Украины обвинило Financial Times в работе на Россию

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Минэнерго Украины обвинило британское издание Financial Times в том, что оно якобы работает на Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

В частности, в ведомстве оказались недовольны статьей газеты о критической ситуации в энергосистеме Украины. По мнению представителей Минэнерго, статья "имеет признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага".

Также в ведомстве заявили, что использование ссылок на анонимные источники ставит под сомнение достоверность информации. К примеру, в статье приводятся слова неназванного представителя киевской власти, который предупредил, что жители Украины должны готовиться к "жизни в холоде и темноте".

В Минэнерго считают, что подобное утверждение направлено на распространение страха и паники среди населения.

Ранее издание Financial Times сообщало о том, что на Украине после ударов российской армии из строя вышли более половины вырабатывающих мощностей энергетики. В частности, мощность электростанций снизилась до 20 гигаватт, тогда как до начала СВО производительность составляла 55 гигаватт.

До этого член парламентского комитета Верховной рады по энергетике Сергей Нагорняк предупредил жителей Украины о предстоящих отключениях света в зимний период, которые будут длиться в среднем до 10 часов в сутки.