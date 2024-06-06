Владимир Путин заявил, что США своими руками убивают доллар

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Соединенные Штаты своими же руками убивают доллар, что побуждает переходить на национальные валюты. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2024.

Российский президент назвал одной из колоссальных ошибок американской администрации запретить использовать доллар в международных расчетах.

Переход же в национальные валюты, по словам Путина, не помешал развивать отношения со странами. Наоборот, данный шаг помогает и укрепляет нацвалюты.

Ранее торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен заявил, что Тегеран и Москва работают над новыми методами для проведения расчетов, среди которых цифровые валюты центральных банков и цифровые финансовые активы (ЦФА).

До этого СМИ сообщали о том, что советники бывшего американского президента Дональда Трампа обсуждают возможность введения санкций против стран, отказывающихся использовать доллар США в своей внешней торговле.