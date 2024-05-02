"Известия": Иран и РФ прорабатывают запуск платежей в цифровых валютах ЦБ

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Иран и Россия работают над новыми методами для проведения расчетов, среди которых цифровые валюты центральных банков и цифровые финансовые активы (ЦФА). Об этом заявил торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен, сообщает газета "Известия".

По словам Мохсена, страны изучают использование ЦФА и цифровых валют центральных банков, таких как цифровой рубль и крипто-риал. Он уточнил, что данные варианты могут упростить торговлю между государствами и потенциально смягчить последствия санкций.

Торговый атташе посольства Ирана в России отметил, что для внедрения подобных решений необходимо создание инфраструктуры и нормативных актов, однако Иран готов сотрудничать с РФ для воплощения проекта в жизнь.

Эксперты напоминают, что Москва и Тегеран уже договорились о подключении к национальным платежным системам друг друга, а использование цифровых валют станет следующим важным шагом во взаимодействии. Они отмечают, что использование новых методов проведения платежей может стать прецедентом в дальнейшем переходе на такие взаиморасчеты с другими странами, в том числе членами БРИКС+.

Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что пилотный проект по цифровому рублю реализуется по плану. Также она отметила возрастающий интерес со стороны финансовых институтов.

Проект цифрового рубля был официально запущен 15 августа 2023 года, когда началось тестирование операций с реальными цифровыми рублями.

В результате на начало декабря прошлого года удалось провести почти 14 тысяч финансовых операций. Их общая сумма составляет 919 тысяч рублей. Количество кошельков, открытых в ходе эксперимента, достигло 497.

