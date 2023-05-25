РФ и КНДР работают над системой расчетов в рублях

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Москва и Пхеньян работают над созданием системы расчетов в рублях, сообщил посол РФ в КНДР Александр Мацегора в интервью РИА Новости.

По его словам, это поможет нарастить товарооборот. Мацегора напомнил, что сейчас объемы двусторонней торговли крайне невелики, периодически случаются разовые поставки через Китай, однако и они незначительны.

По его мнению, основные причины такой ситуации заключаются в тяжелых последствиях санкций Совета безопасности ООН в отношении КНДР, разрушивших систему расчетов, затруднивших морскую доставку грузов и сокративших товарную номенклатуру, которая разрешена к экспорту в Северную Корею и к импорту из этой страны.

"Тем не менее, у нас есть немало возможностей даже в этих условиях нарастить товарооборот. Главное – установить систему расчетов в рублях, и мы над этим работаем", – заключил дипломат.

Ранее сообщалось, что Россия налаживает формат работы российских банков на Кубе и согласовывает их последующий переход на расчеты в рублях. В марте этого года в кубинских банкоматах начали принимать российские карты "Мир". В скором времени граждане смогут расплачиваться картами в магазинах, кафе и ресторанах.

До этого посол Демократической Республики Конго в РФ Иван Вангу Нгимби заявлял, что власти республики рассматривают возможность внедрения российской платежной системы "Мир".

