Россия и Куба перейдут на расчеты в рублях

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Россия налаживает формат работы российских банков на Кубе и согласовывает их последующий переход на расчеты в рублях, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Согласовываем формат работы российских банков на Кубе, переходим на расчеты по проектам в рублях", – сказал он.

Чернышенко отметил, что в марте этого года в кубинских банкоматах начали принимать российские карты "Мир". Он выразил надежду на то, что в скором времени граждане смогут расплачиваться картами в магазинах, кафе и ресторанах.

Ранее посол Демократической Республики Конго в РФ Иван Вангу Нгимби заявлял, что власти республики рассматривают возможность внедрения российской платежной системы "Мир".

Идею предложил один из российских частных банков в Конго, указав на проблемы, с которыми сталкиваются люди во время переводов. Например, посольство ДР Конго в РФ из-за санкций столкнулось с проблемой выплаты зарплаты сотрудникам дипмиссии.

